Fransız kanalı Putin'i çocuklara 'Dezenformasyoncu Çar' olarak tanıttı

Fransa'da çocuk ve gençlerin izlediği oyun programlarından Escape News, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in medyaya baskı yaparak yalan haberlerle bilgi kirliliğine neden olduğunu ileri sürdü. Programda Putin, çocuk ve ergenlik dönemindeki gençlere ''Dezenformasyoncu Çar'' olarak tanıtıldı.

''Bilginin tuzağından kaçın'' sloganıyla yayımlanan programda, Rus medyasının yalan haberler yaptığı ileri sürüldü. Putin'in gökküşağı bayrağının önündeki fotoğrafının yasaklandığını hatırlatan sunucu, Rusya'da bütün görsel yayımların Putin'in kontrolü altında olduğu mesajı verdi.

''Makaleleri karşılaştırın'' oyunu

Programda Rus RT Fransa ve Fransız Le Monde'nin yayımladığı makalelerden anahtar kelimeler seçilerek karşılaştırıldı. Programdaki çocuklara bu oyunla, farklılıkların sebebi olarak Rus medyasının Putin tarafından kontrol edildiği, Le Monde'nin ise Putin kontrolünde olmadığı için daha doğru bilgiler verdiği lanse edildi.