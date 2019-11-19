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Fransız otel müdürü cinayeti 17 yıl sonra aydınlatıldı: 5 gözaltı

Kayseri'de Fransız uyruklu otel müdürü Albert Patrick Etaubleau'nun 2002 yılında öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

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Nevşehir'in Uçhisar beldesinde bir otelde müdür olarak görev yapan Albert Patrick Etaubleau, 16 Haziran 2002'de kaybolmasının ardından cesedi 1,5 ay sonra Kayseri'nin Develi ilçesi Bozburun mevkisinde bulundu.

Yapılan otopside Etaubleau'nun, elle boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Kayseri İl Jandarma ile Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, faili meçhul cinayet dosyasını yeniden açarak çalışma başlattı.

Maktulün kaybolmadan önce kimlerle görüştüğünü araştıran ekipler, 2'si başka suçtan cezaevinde bulunan 7 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, çeşitli adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı, H.İ. adli kontrol şartıyla salıverildi. Başka suçtan cezaevinde bulunan H.D. ve B.T. hakkında da Etaubleau'nun öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklama kararı verildi.

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