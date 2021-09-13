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Fransız yargısı tecavüze sessiz kaldı: Davanın seyrini değişecek iddia

Fransa'da tecavüzle suçlanan ve hakkında soruşturma açılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'ın yargılanmamasına karar verildi. Fransız basınındaki haberlere göre hakimlerin nihai kararında takipsizlik vermesi iddia ediliyor.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 23:37 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 23:37
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Fransız basınındaki haberlerde, Darmanin hakkındaki soruşturmanın tamamladığı ve yargılanmamasına karar verdiği belirtildi.

Hakimlerin, Paris Savcılığının konuyla ilgili son değerlendirmesinden ve tarafların görüşlerini inceledikten sonra nihai kararını vereceği kaydedildi.

Hakimlerin nihai kararında takipsizlik vermesi bekleniyor.

2018'DE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Darmanin hakkında Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Soruşturma, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren bir kadının Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı.

Paris Savcılığı, Şubat 2018'de Darmanin'e yönelik tecavüz suçlamasıyla ilgili soruşturmada takipsizlik vermiş ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Haziran 2020'de soruşturmanın tekrar açılmasını kararlaştırmıştı. Darmanin, suç duyurusunda bulunan kadın ile bir ilişkisi olduğunu kabul etmiş ancak tecavüz suçlamasını reddetmişti.

Darmanin, Temmuz 2020'de Başbakanlık görevine getirilen Jean Castex'in hükümetinde içişleri bakanı olarak atanmıştı.

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