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Fren yerine gaza bastı: Bir kişi öldü, bir kişi yaralı

Antalya'da, fren yerine gaza basan Ayşe K'nin kullandığı kamyonet, önce araca ardından kaldırımda tekerlekli sandalyedeki Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Arzu Bagirova (46) ile kardeşi Ahmed Bagirova'ya çarptı. Kazada Arzu Bagirova hayatını kaybederken, kardeşi de ağır yaralandı.

DHA25 Ekim 2021 Pazartesi 17:04 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 17:04
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Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıd Caddesi'nde meydana geldi. Ayşe K., kullandığı 26 PY 248 plakalı kamyonetle sinyalizasyon sistemine yaklaştığı sırada fren yerine gaza bastı. Araca çarpıp, kaldırıma çıkan kamyonet, Antalya'da yerleşik yaşayan, tekerlekli sandalyedeki Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Arzu Bagirova ile kardeşi Ahmed Bagirova'ya çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Arzu Bagirova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı kardeşi Ahmed Bagirova ise ambulansla hastaneye götürüldü. Arzu Bagirova'nın cansız bedeni, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarınca Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

'HEYECANLA FREN YERİNE GAZA BASTIM'

Gözaltına alınan Ayşe K.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Işık sistemine yaklaşınca heyecanla fren yerine gaza bastım" dediği öğrenildi.

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