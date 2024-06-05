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Fren yerine gaza bastı! Kazada şans eseri yaralanan olmadı

Kartal'da, otomobiliyle kavşakta dönen sürücü, fren yerine gaza bastı. Kaldırımı aşan otomobil, bir kafeye girdi. Olayda şans eseri yaralı bulunmazken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA5 Haziran 2024 Çarşamba 00:39 - Güncelleme:
Fren yerine gaza bastı! Kazada şans eseri yaralanan olmadı
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Kaza, saat 17.30 sıralarında, Orhantepe Mahallesi ,Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GP 3239 plakalı aracın sürücüsü, kavşak üzerinde dönüş yaptığı esnada fren yerine gaza bastı.

Hızlanan otomobil, kaldırımı aşarak cadde üzerinde bulunan kafeye girdi. İçeride müşteri bulunmaması olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken kafeye giren otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kafede hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Dükkan sahibi Haki Deri, "Hanımefendi fren yerine gaza basıyor, direkt iş yerimize giriyor. Herhangi bir can kaybı yok ama maddi zararımız çok. Geçmiş olsun diyelim. İçeride bir tane çalışanımız vardı. O da oğlum, çok şükür bir şeyi yok" dedi.

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