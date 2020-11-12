İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2020 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,69
  • EURO
    9,087
  • ALTIN
    462.51
  • BIST100
    1289.78
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Freni boşalan belediye otobüsü apartmana çarptı! O anlar kamerada
Güncel

Freni boşalan belediye otobüsü apartmana çarptı! O anlar kamerada

Ankara'da, arıza nedeniyle yol kenarına park edilen belediye otobüsü, freninin boşalması sonucu yaklaşık 1 kilometre geri giderek, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otobüsün hızla geri geri gittiği ve şoförün de otobüsü durdurabilmek için peşinden koştuğu görüldü.

DHA12 Kasım 2020 Perşembe 15:28 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 15:28
ABONE OL

Kaza, Altındağ ilçesinde meydana geldi. İçinde yolcu bulunmayan belediye otobüsü, şoförü tarafından otoparka götürülürken arıza yaptı. Şoför, otobüsü yol kenarında park ederek araçtan indi. Bu sırada fren boşalıp hareket eden otobüs, yokuş aşağı geri geri gitmeye başladı. Yaklaşık 1 kilometre geri giden otobüs, park halindeki otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki apartmanın duvarına çarparak durdu. Gürültü üzerine dışarıya çıkan apartman sakinleri büyük korku yaşadı.

Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Otobüste ve bina duvarında hasar oluştu. Otobüs, vinçle bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otobüsün hızla geri geri gittiği ve şoförün de otobüsü durdurabilmek için peşinden koştuğu görüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.