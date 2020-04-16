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Freni boşalan kamyon duvara çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, beton duvara çarparak devrildi. Sürücü Yavuz Görmez, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA16 Nisan 2020 Perşembe 13:39 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 13:39
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Kaza, Fethiye-Antalya karayolunun Sarıyer mevkisinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Antalya'dan Fethiye yönüne giden Yavuz Görmez yönetimindeki 08 BOR 256 plakalı kamyonun freni boşaldı. Yokuş aşağı kontrolden çıkan hırdavat yüklü kamyon, virajda beton duvara çarpıp, devrildi. Şoför mahalinde sıkışan Görmez, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Görmez'in cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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