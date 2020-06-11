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Freni boşalan kamyonet, ışıklarda bekleyen otomobillere çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'da Yenimahalle İvedik Caddesi'nde freni boşalan kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaydetti, 3 kişi yaralandı.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 14:10 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 14:10
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Aydan Caddesi'nden İvedik Caddesi kavşağı istikametine seyir halindeki Ömer E. idaresindeki 06 K 9554 plakalı kamyonet, freninin boşalması üzerine, kırmızı ışıklarda bekleyen Selman T. yönetimindeki 26 NY 571 plakalı araca çarptı.

Kavşakta, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 L 7149 plakalı otomobilde de hasara yol açan kamyonet, daha sonra refüjdeki direğe çarparak durabildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Ömer E, kaldırıldığı Onkoloji Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kamyonetteki Akgül E. ve Melike E. ile diğer aracın sürücüsü Selman T. de yaralandı. Akgül E. ve Melike E. Şehir Hastanesi'nde, Selman T. ise GATA'da tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, Karşıyaka Mezarlığı önü, İvedik ve Aydan caddeleri kavşağında aksayan trafik, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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