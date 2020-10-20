Freni boşalan tır dehşet saçtı!

DHA 20 Ekim 2020 Salı 17:13 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 17:13

Kaza, D-400 karayolu Tarsus ilçesi Yunus Emre Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mustafa Pidek yönetimindeki 34 LC 0004 plakalı freni boşalan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Duman kontrolündeki 33 ZC 168 plakalı kamyon ile 44 NE 233 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Pidek yönetimindeki TIR'ın kupası fırladı, yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Mustafa Pidek, Süleyman Duman ve ismi öğrenilemeyen diğer TIR şoförü, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Mustafa Pidek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, kaza nedeniyle kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.