İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8431
  • EURO
    7,703
  • ALTIN
    387.08
  • BIST100
    115355
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Freni patladı, iki aracı biçti cadde savaş alanına döndü!
Güncel

Freni patladı, iki aracı biçti cadde savaş alanına döndü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde freni patlayan kamyon, ortalığı savaş alanına döndürdü. Kazada iki otomobil kullanılmaz hale gelirken, kamyon sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

IHA22 Haziran 2020 Pazartesi 17:24 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 17:24
ABONE OL

Kaza Turgutreis Amiral Turgutreis Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Karabağ istikametine seyreden saman yüklü bir kamyonun iddiaya göre freni patladı. Freni patlayan kamyon hızla geri geri gitmeye başladı. Cadde üzerinde park halindeki bulunan 2 araca çarpan kamyon bir aracı bahçe duvarına çarptırırken, diğer aracı ise devirdi. Kamyon, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Gürültüyü duyan mahalleli panikle evlerinden dışarı çıktı. Kazada sadece kamyonun şoförü hafif şekilde yaralandı. Yaralı kamyon şoförü, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Olay esnasında sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kamyonun çarptığı otomobiller kullanılmaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Teröristlere Pençe-Kaplan darbesi! Hepsi imha edildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.