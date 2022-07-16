Freni patlayan arabanın şoförü çocuklara çarpmamak için canını feda etti

Edinilen bilgilere göre, merkez Cumhuriyet Mahallesinde Ramazan Taş (46) idaresindeki 52 HE 229 plakalı hafif ticari araç yokuş indiği sırada freni patladı. Freni patlayan araç hızla yokuş aşağı inerken Taş, yol kenarındaki çocukları fark ederek onlara çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç savrularak taklalar attı. Duvarlara çarpıp taklalar atan araç, ters dönerek durabildi. Kazada araç sürücüsü Ramazan Taş, hurdaya dönen araçta sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 acil çağrı merkezine haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan Taş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Taş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Taş'ın 8 çocuk babası olduğu öğrenildi.