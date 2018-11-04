Kocaeli'de freni patlayan yolcu minibüsü 12 kişiyi yaraladı

Edinilen bilgiye göre, 358. Sokak'ta yokuştan aşağıya inmekte olan minibüsün freninin patladığını anlayan sürücü, aracı durdurabilmek için manevra yaparak duvara yöneldi. Duvar arasındaki boşluğu fark etmeyen sürücünün kullandığı minibüs, duvardan aşağıya uçtu.

Binaya çarpan minibüs bahçeye düştü. Kazada minibüste bulunan yolculardan 3'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.