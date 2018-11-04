Freni tutmayan traktör çam ağacına çarptı: 2 yaralı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde freni tutmayan odun yüklü traktörün çam ağacına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Akçasu köyü ormanlık alanından odun yüklenen Ali Yıldırım idaresindeki 37 EY 817 plakalı traktörün freni, Geymene Mahallesi yakınlarında rampa aşağı inerken boşaldı. Traktör çam ağacına çarparak durabildi.
Kazada sürücü Ali Yıldırım ile traktörde bulunan Ahmet Sarı yaralandı.
112 acil servis ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
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