Frost & Sullivan'dan Aytemiz'e Müşteri Değeri Liderliği Ödülü

Aytemiz, sektördeki yenilikçi hizmetleri ve yaratıcı marka anlayışı ile geliştirdiği projelerinden biri olan ‘Motorcu Dostu İstasyon’ projesi ile ABD merkezli piyasa araştırma ve danışmanlık şirketi Frost & Sullivan tarafından “2018 Müşteri Değeri Liderliği” ödülüne layık görüldü.

Londra’da düzenlenen törende ödülü alan Aytemiz Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Özge Kansu Gökçek, Aytemiz olarak motosikletler dahil her türlü taşıt kullanıcısına yüksek kalitede hizmet vermeyi hedefleyen bir yaklaşıma sahip olduklarını, tüketicilerine sürekli ve sürdürülebilir, yenilikçi ve yaratıcı uygulamalar sunduklarını söyleyerek “Tüketici taleplerinin her geçen gün değiştiği bir dünyada bizler de artık sadece yakıt satan bir firma olmanın ötesinde büyük bir perakende markası olarak konumlanmaya çalışıyoruz. Bu strateji doğrultusunda da self servis, mobil ödeme sistemleri, elektrikli araçlar için hızlı şarj alanları ve ücretsiz internet gibi müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya yönelik bir çok farklı hizmeti istasyonlarımızda kendilerine sunuyoruz. Yine hizmet çeşitliliğimizi artırmak ve bugüne kadar sektörümüzde hiçbir markanın sahiplenmediği motosiklet kullanıcılarının talep ve isteklerini gözeterek Motorcu Dostu İstasyon projemizi, motosiklet kullanıcılarının önce akaryakıt istasyonlarında, sonra da trafikteki algılarını yükseltmek amacıyla 2017 yılında 50 istasyonumuzda başlattık. Bugün ise 160 istasyonumuzda motosiklet kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak “şaşırtan hizmetler” sunuyoruz. Motorcu Dostu İstasyon projemizle Frost & Sullivan’ın Türkiye akaryakıt sektöründe yaptığı son analizlere dayanarak verdiği ‘Müşteri Değeri Liderliği’ ödülünün sahibi olmaktan gurur duyuyoruz. Motorcu Dostu İstasyon projemizi, motosiklet kullanıcılarının da desteği ile Türkiye genelindeki birçok istasyonumuza taşıyarak sektörde bir kez daha öncü olacağız. Motorcuların trafikteki algısını ve saygınlığını yükselteceğiz ve bu projenin devamında “trafikte empati” söylemiyle hayata geçirdiğimiz “Motorcu Dostu Trafik” kurumsal sosyal sorumluk projemiz çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla onların yollardaki emniyetlerine de katkıda bulunacağız” dedi.

Motorcu Dostu İstasyonlarda, motosiklet kullanıcılarına özel park alanları ve bu alanın önünde kask, mont ve eldiven gibi eşyalarını bırakabilecekleri kişiye özel kilitli dolaplar ile istasyon marketlerinde motosiklet kullanıcılarının beklenti ve ihtiyaçlarına göre özel ürünlere yer veriliyor. Ayrıca yakıt alımı sırasında oluşabilecek kazaları önlemek amacı ile motosikletlilere özel hazırlanan pompa alanlarında, kaymaz bir zemin bulunuyor. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra, proje kapsamındaki istasyonlarda motosiklet kullanıcılarının hayatını daha da kolaylaştıran, kask ve eldivenlerini çıkartmadan pompada ödeme yapabilecekleri “Aytemiz Motordan Öde” hizmeti de mevcut.