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FSM köprüsü sarı renkte aydınlatıldı: Dünya Hepatit Farkındalık Günü

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri hepatit hastalığına dikkati çekti.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 04:09 - Güncelleme:
FSM köprüsü sarı renkte aydınlatıldı: Dünya Hepatit Farkındalık Günü
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Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü, Dünya Hepatit Farkındalık Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı.

HASTALIĞA KARŞI BİLİNÇLENME VE TEDBİR SON DERECE ÖNEMLİ

Hepatit B ve C virüslerinin önde gelen bulaşma yolları, kontrol edilmemiş kan transfüzyonu ya da kan ürünlerinin kullanımı, kullanılmış enjektör paylaşımı, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların ortak kullanımı, sağlıksız koşullarda insan vücuduna yapılan dövme ve piercing (vücudun delinmesi), güvenli olmayan cinsel ilişki ve anneden bebeğe doğum sırasında geçmesi şeklinde sıralanıyor.

Hepatitten korunmanın en etkili yöntemlerin başında hepatit A ve hepatit B aşısı gelirken, hepatit C virüsü için ise henüz bir aşı bulunmuyor. Ayrıca hastalığın bulaşması konusunda bilinçlenme ve tedbir alma da son derece önem taşıyor.

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