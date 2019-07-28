FSM Köprüsü trafiğe açıldı
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabındaki son çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.ü'nde 1 ay süren bakım çalışması sona erdi.
- AA
Çalışmalar kapsamında köprüde, eski asfalt ve eski izolasyonun sökülmesi, kumlama yapılması, yeni astar ve izolasyon uygulanmasının ardından 2,5 santimetre mastik asfalt ve 2,5 santimetre taş mastik asfalt yapıldı.
Köprünün genleşme derzleri de sökülerek, atölye tamiratlarının ardından yerine monte edildi. Çalışmanın birinci aşaması 17, ikinci aşaması ise 14 günde tamamlandı.
Köprüde 27 Haziran'da başlayan çalışmalar öngörülenden önce bitirildi.
Bu arada, FSM'nin açılmasına sevinen bazı vatandaşların geçiş sırasında korna çaldığı görüldü.
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