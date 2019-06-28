FSM Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şeridin kapatılmasının ardından trafik yoğunluğu devam ediyor.
- DHA
Köprüde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle dün gece 4 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprüdeki mevcut asfalt ekipler tarafından kazılıyor. FSM Köprüsü'nde dün başlayan asfalt yenileme çalışması trafiği olumsuz etkilemeye de devam ediyor. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğin ters yönde, ikişer şerit halinde verilmesi yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 42 olarak ölçüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.