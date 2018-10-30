Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar eden bir kişi hayatını kaybetti

Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde aracını durduran taksici korkulukları aşarak denize atladı.

İddiaya göre, evli ve 1 erkek çocuk babası Tahir Kanbay, taksisiyle köprünün ortasına gelmiş ve aracından inerek korkuluklardan kendini boğazın sularına bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, suyun yüzeyindeki adamı bota alarak kıyıya çıkardı.

Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan taksici yaşadığının belirlenmesi üzerine hastaneye götürüldü.

Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Kanbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.