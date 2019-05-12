Fuat Oktay, Anneler Günü'nde annesinin kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anneler Günü dolayısıyla annesi Şaziye Oktay'ın kabrini ziyaret etti
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anneler Günü dolayısıyla annesi Şaziye Oktay'ın kabrini ziyaret etti.
Oktay, Anneler Günü'nde annesi Şaziye Oktay'ın Eyüp Mezarlığı'ndaki kabrine gitti.
Annesinin kabri başında dua eden Fuat Oktay, su döktüğü kabire karanfil bıraktı.
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