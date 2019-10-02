“ÖRGÜT, KAPALI BİR KÜLT SİSTEM İÇİNDE YAŞAYAN İNSANLARDAN OLUŞUYOR”

Adnan Oktar’ın örgütlenmeye başladığı yıllarda gazeteci olarak örgüte mürit olarak girdiniz ve örgütün çalışmalarını yakından takip ettiniz. Peki, Adnan Oktar ve çevresi nasıl örgütlendi?

Adnan Oktar örgütünün üyeleri, Oktar’a bağlılık üzerinden bir araya gelmiş ve kapalı bir kült sistem içinde yaşayan insanlardan oluşuyor. Bu kişilerin dışarıdan evlenmelerine izin verilmiyor, evlilik yapılırsa grup içinde yapılıyor. Dışarıdan evlenmiş olanlardan boşanmaları isteniyor. Yoğun cinsel istismarın yaşandığının belirtildiği grup içinde birçok kadının Oktar ile dini nikâh kıydıkları da biliniyor. Kamuoyunun gözü önündeki erkeklerin yakışıklı, kadınların güzel olması; şık giyimli ve bakımlı olmalarına dikkat ediliyor.

“OKTAR GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİNİ HEDEF ALDI”

Oktar hakkında 1999 yılında da bugünkü gibi örgüt suçlamasıyla dava açılmıştı. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandığı o dava kapsamında verdiği ifadeler, yapılanmasının ilk yıllarına ilişkin de ışık tutuyor. Kendisi ifadesinde örgütlenmeyi ne zaman ve nasıl gerçekleştirdiğini anlatmıştı. 1979 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisine girdikten sonra kendi ifadesine göre “Adnan Hoca Grubu” isimli yapılanmasını da burada oluşturmaya başladı. O dönemde Yasin Gürlek, Ahmet Uçan ve 2-3 kişi daha onun yanındaydı. Daha sonra akademi öğrencileri arasından 20-25 kişilik bir grup oluşturdu. Said-i Nursi öğretileri ile hareket ettiğini belirtiyordu.

İstanbul Fındıklı’daki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi o zamanki adıyla Güzel Sanatlar Akademisiydi. Kendisi “Neden orası?” sorusunu “Orayı gözüme kestirdim, orası çok iyiydi. Hem Marksistlerin çok yoğun olduğu bir yer, yani tamamen onların hâkimiyetindeydi. Hem de sanatın kalesi. Üstat Said-i Nursi Hazretleri de sanat, marifet ve ittifakla karşı mücadele vereceğiz diyor, ateizme karşı. Ben tam yerine gidiyorum o zaman dedim. Üçüncü olarak kazandım. Okul benim için çok uygundu. Atölye çalışması vardı, devam mecburiyeti yani o kadar kontrollü değildi. Sabahtan akşama kadardı okul. Açıktı atölye de, yani inanılmaz kolay faaliyet yaptım Allah’a şükür.” demişti.