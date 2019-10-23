Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye kararlılığını dünyaya göstermiştir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye sahada ve masada ortaya koyduğu çabayla teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını dünyaya göstermiştir.' ifadesini kullandı.
- AA
Oktay, Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye sahada ve masada ortaya koyduğu çabayla teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını dünyaya göstermiştir. Sınır güvenliğimiz ve Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için mücadelemize devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
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