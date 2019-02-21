Fuat Oktay: Görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler zaten bizimle olmamıştır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir.' dedi
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir." dedi
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.