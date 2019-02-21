Fuat Oktay: Görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler zaten bizimle olmamıştır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir.' dedi