Son dakika... Fuat Oktay Kırgızistan'dan açıkladı: FETÖ ile mücadele konusunda mutabakata vardık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda tüm alanlarda tam olarak mutabakata vardık.' dedi.
- AA
Kırgızistan Başbakanı Birinci Yardımcısı Boronovile Türkiye-Kırgızistan 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda tüm alanlarda tam olarak mutabakata vardık." dedi.
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