16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7226
  • 6,3301
  • 270.766
  • 106404
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... Fuat Oktay Kırgızistan'dan açıkladı: FETÖ ile mücadele konusunda mutabakata vardık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda tüm alanlarda tam olarak mutabakata vardık.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kırgızistan Başbakanı Birinci Yardımcısı Boronovile Türkiye-Kırgızistan 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda tüm alanlarda tam olarak mutabakata vardık." dedi.

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

Defacto

Defacto

Rus kozmonot, ABD'nin uzay planlarını anlattı

Rus kozmonot, ABD'nin uzay planlarını anlattı

FETÖ'cü darbeciler için istenen ceza belli oldu

FETÖ'cü darbeciler için istenen ceza belli oldu

Uzmanından çarpıcı açıklama: Türkiye'de bahar ayları artık ortadan kalkacak

Uzmanından çarpıcı açıklama: Türkiye'de bahar ayları artık ortadan kalkacak

Türkiye için bir ilk: 1 milyar doları aştı

Türkiye için bir ilk: 1 milyar doları aştı

Yer: Erzurum! 'Uzaylılar yazdı' denilmişti, sırrı çözüldü

Yer: Erzurum! 'Uzaylılar yazdı' denilmişti, sırrı çözüldü

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan sert tepki: Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum

Başkan Erdoğan´dan sert tepki: Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum

Balonlarla keşfediyorlar! Kuşbakışı manzara keyfi...

Balonlarla keşfediyorlar! Kuşbakışı manzara keyfi...

Yunan muhabir hayran kalmıştı: İşte Türkiye'nin yüz akı olan merkezler

Yunan muhabir hayran kalmıştı: İşte Türkiye'nin yüz akı olan merkezler

Afyon'da ortaya çıktılar! Fotoğraflara böyle yansıdı...

Afyon'da ortaya çıktılar! Fotoğraflara böyle yansıdı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA