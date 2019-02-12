Fuat Oktay: Teröristler kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümü kurtuluş bayramınız kutlu olsun. Sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Edroğan’ın gönülden selam ve muhabbetlerini iletiyorum. 16 yıldır gündüz gece sizinle birlikte yürüyoruz. Geride bıraktığımız 16 yılda ekonomimiz hızlı ve istikrarlı bir büyüme ortaya koymuştur. Kişi başı milli gelirimizi 3 kat artırarak, 10 bin dolarla çıkardık. Türkiye’ye 16 yılda 1.6 Trilyon lira kamu yatırımı gerçekleştirdik. Şuanda dünyanın 17.’ci Avrupa’nın 6.’cı büyük ekonomisi konumundayız. Satın alma gücüne göre dünyanın 13.’cü büyük ekonomisiyiz. Türkiye istikrarlı politikalarımız sayesinde 16 yılda 200 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırıma ev sahipli yapmış” dedi.

Türkiye’nin güney sınırlarında tehdit oluşturan terör yuvalarının acı sondan kaçamayacaklarını söyleyen Oktay, “Ülkemizin bekasına yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Kahramanmaraş’ın 99 yıl önce zaferle neticelendirdiği kahramanlığı bugünde terörle mücadelede tüm dünyaya göstermekteyiz. F-16’larımızla, tanklarımızla, toplarımızla en önemlisi de sarsılmaz imanımızla terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. Nasıl Cereblus ve Elbab’da teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa güney sınırımızda tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerde kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır. Sınırlarımızın güvenliği onurumuzdur. Ve buralarda terör örgütlerinin konuşlanmasına asla göz yummayacağız. Aynı zamanda dış politikada ilkeli kararlı duruşumuzu sürdürmekteyiz dedi” diye konuştu.