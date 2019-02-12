İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2844
  • 5,9574
  • 221.814
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fuat Oktay: Teröristler kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Güney sınırlarımızda tehdit oluşturmaya çalışan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.
 
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümü kurtuluş bayramınız kutlu olsun. Sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Edroğan’ın gönülden selam ve muhabbetlerini iletiyorum. 16 yıldır gündüz gece sizinle birlikte yürüyoruz. Geride bıraktığımız 16 yılda ekonomimiz hızlı ve istikrarlı bir büyüme ortaya koymuştur. Kişi başı milli gelirimizi 3 kat artırarak, 10 bin dolarla çıkardık. Türkiye’ye 16 yılda 1.6 Trilyon lira kamu yatırımı gerçekleştirdik. Şuanda dünyanın 17.’ci Avrupa’nın 6.’cı büyük ekonomisi konumundayız. Satın alma gücüne göre dünyanın 13.’cü büyük ekonomisiyiz. Türkiye istikrarlı politikalarımız sayesinde 16 yılda 200 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırıma ev sahipli yapmış” dedi.
 
Türkiye’nin güney sınırlarında tehdit oluşturan terör yuvalarının acı sondan kaçamayacaklarını söyleyen Oktay, “Ülkemizin bekasına yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Kahramanmaraş’ın 99 yıl önce zaferle neticelendirdiği kahramanlığı bugünde terörle mücadelede tüm dünyaya göstermekteyiz. F-16’larımızla, tanklarımızla, toplarımızla en önemlisi de sarsılmaz imanımızla terör örgütlerini ve onların  arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. Nasıl Cereblus ve Elbab’da  teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa  güney sınırımızda tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerde kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır. Sınırlarımızın güvenliği onurumuzdur. Ve buralarda terör örgütlerinin konuşlanmasına asla göz yummayacağız. Aynı zamanda dış politikada ilkeli kararlı duruşumuzu sürdürmekteyiz dedi” diye konuştu.

Kilis sınırına bombalı saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Firari FETÖ'cü yakalandı

Firari FETÖ'cü yakalandı

ABD'den İran'a yeni yaptırım

ABD'den İran'a yeni yaptırım

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bakan Akar NATO karargahında

Bakan Akar NATO karargahında

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

İran'da terör saldırısı: 27 ölü

İran'da terör saldırısı: 27 ölü
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA