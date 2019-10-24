Fuat Oktay: Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 33. sıraya yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43. sıradan 33. sıraya yükseldi.' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43. sıradan 33. sıraya yükseldi." dedi.
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