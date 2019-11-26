Fuat Oktay'dan net mesaj: Barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'te düzenlenen Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu'nda konuştu. Fuat Oktay'ın açıklamasından satır başları:
Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes güvenli bölge konusunda elini taşın altına koymalı
Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.