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Güncel

Fuat Oktay'dan taziye mesajı

Pençe-Şimşek Operasyon bölgesinde terör örgütü PKK'nın havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA13 Ağustos 2021 Cuma 10:11 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 10:11
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyon bölgesinde hain terör örgütünün kalleş saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Hakan Bali'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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