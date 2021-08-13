AA 13 Ağustos 2021 Cuma 10:11 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 10:11

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyon bölgesinde hain terör örgütünün kalleş saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Hakan Bali'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.