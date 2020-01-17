Furuğ Ferruhzad Yaralarım Aşktandır oyunu konusu ne? Yaralarım Aşktandır gala yaptı!

17.01.2020 10:31 - Güncelleme: 17.01.2020 10:31

Furuğ Ferruhzad Yaralarım Aşktandır oyunu konusu ne? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yaralarım Aşktandır gala yaptı. Galaya oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş, Salih Kalyon, Genco Erkal, Aras Bulut İynemli, Nur Sürer ve yazar Aydın Ilgaz'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Oyunun yönetmeni Berfin Zenderlioğlu ise oyuna hazırlık sürecinin kendi adına çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, yönetmenlik ve oyuncuyla bağ kurma adına çok şey öğrendiğini söyledi. Furuğ Ferruhzad Yaralarım Aşktandır oyunu hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

FURUĞ FERRUHZAD YARALARIM AŞKTANDIR OYUNU KONUSU NE?

Nazan Kesal “Yaralarım Aşktandır” adlı tek kişilik oyunuyla, İran’ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad’ı oynuyor.

Yazar Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyun, İran şiirinin isyankar sesi Füruğ Ferruhzad’ın nefesini, tiyatro sahnesine taşıyor.

Prodüksiyonunu Poyraz Yapım’ın üstlendiği oyunda anlatılan, aynı iklimde açıp solan hepimizin hikayesi; baskı altında yaşayanların, hep eksik bulunanların ve her şeye rağmen yaşamaya devam edip sözünü esirgemeyenlerin. Toprağa emanet edilmeyi bekleyen, ölüsüne bile tahammül edilemeyen, Füruğ Ferruhzad kendi arafında ömrünün şiirini yazacak ve aklınızdan çıkmayacak sözler fısıldamak üzere sahnede olacak.

Furuğ hepimize cesaret vermeye, “Kuş ölür, sen uçuşu hatırla“ demeye geliyor.

YARALARIM AŞKTANDIR GALA YAPTI!

Usta oyuncu Nazan Kesal'ın oynadığı "Yaralarım Aşktandır" oyununun galası Kenter Tiyatrosu'nda yapıldı.

Galaya oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş, Salih Kalyon, Genco Erkal, Aras Bulut İynemli, Nur Sürer ve yazar Aydın Ilgaz'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Gösterim önce AA muhabirine açıklamalarda bulunan usta oyuncu Nazan Kesal, oyunun prömiyerini geçen sene 18 Mart'ta yaptıklarını belirterek, "Gala tadında bir şey yapamamıştım. Hem oyunum için bir gala olsun istedim hem de Avrupa Yakası'nda ilk defa Kenter Tiyatrosu'nda oyun oynayacak olmaktan çok mutluyum. Burada oynamamın şerefine de bir gala olsun, burası çok özel bir mekan. Kenterler bu dünyayı terk ettiler ama öyle bir hazine bıraktılar ki biz tiyatroculara, bu çok kutsal bizim için." dedi.