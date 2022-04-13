Füsun Kuran, Tutumludukkan.com'a CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Atandı

2020 yılının ortasında Tutumlu Dükkan modeli platformu Tutumluanne.com'un dönüşümünün geldiği son noktada, kurulduğu ilk günden itibaren alıcı ile satıcıyı bir araya getiren (P2P) bir ikinci el alışveriş platformu olarak faaliyet gösterirken pilot uygulaması başarıyla tamamlanan Tutumlu Dükkan (B2C) modelinin devreye girmesiyle birlikte, ürünlerin satıcılardan toplanarak ve ilgili süreçlerden titizlikle geçirilerek alıcılara ulaştırıldığı, "Managed Marketplace" modeliyle işlemeye başladı. Kısacası Tutumlu Dükkan, kullanıcıların satmak istedikleri ürünleri kapıdan alıp tüm inceleme ve satışa açma sürecini kullanıcılar adına sürdüren Tutumlu Dükkan ile birlikte seçili ürünleri satışa çıkarmakta.



Tutumlu Dükkan'ın operasyonları Mart 2022 itibarıyla Füsun Kuran'ın yönetiminde gerçekleşmeye başladı. İş hayatına Arthur Andersen'da denetimci olarak başlayan Füsun Kuran kariyerine devam ettiği Stefanel'de 2001 yılında Genel Müdür olarak görev yapmaya başladı. 2005'te Capital Dergisi tarafından "Başarıya Yürüyen En Genç Genel Müdür' ödülüne layık görüldü. 2013 yılında Brooks Brothers Genel Müdürü olarak atanan Füsun Kuran, 2019 Ocak ayına dek Brooks Brothers ve Edwards markalarını bünyesinde bulunduran RMK Classic'te CEO olarak görevini yürüttü. 2010-2012 ve 2014-2016 yıllarında iki dönem Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanlığı görevini üstlenen Kuran, şu anda ise derneğin başkan yardımcısı olarak görevine devam ediyor. İş dünyasının deneyimli ismi Füsun Kuran, dünyada elli ülkede organizasyonu bulunan Make-A-Wish® Türkiye Vakfı CEO'luğu ardından Tutumlu Dükkan platformunun CEO'su görevini üstlendi.

Başarılı yönetici Füsun Kuran henüz başlayan Tutumlu Dükkan yolculuğunu ve heyecanını "Dünya çok hızlı bir dönüşüm içinde. Değişen kullanıcı alışkanlıkları ve çevre duyarlılığı ikinci el alışverişin dünyada en hızlı büyüyen pazarlardan biri olmasına sebep oldu. Tutumlu Dükkan'ı, bu değişimi hem kullanıcılarımız hem marka ortaklarımız için yönetmeye aday olduğumuz bir iş modeli ve teknoloji platformu olarak tasarladık. Şirketin ve pazarın bu heyecanlı döneminde bu alanda Türkiye'nin ilk ve en köklü şirketlerinden birine katıldığım ve sektörün dönüşümünde önemli bir rol oynayacağım için çok mutluyum." cümleleriyle özetliyor.

TUTUMLUDUKKAN.COM'DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA ANLAYIŞINA DESTEK



Paylaşımcı anneler tarafından tercih edilen Tutumlu Dükkan platformu, çevreye duyarlı olduğu kadar ev ekonomisine ve sürdürülebilir modaya da katkı sağlayan bir oluşum. Kullanılmış giysilere yeniden hayat vererek moda maliyetini düşürürken, yeniden satış modeli ile yükselen trendlerden biri olan ikinci el alışveriş ve döngüsel moda geleceğine uzun süredir destek veren bir marka. Bütçe ve doğa dostu bir gelecek için modanın paylaşılabilir ve sürdürülebilir halini kullanıcılarına sunan Tutumlu Dükkan, sürdürülebilir moda anlayışını yaygınlaştırmaya ve hızla çöpe giden kıyafet, aksesuar ve oyuncakların tekrar kullanıma kazandırılmasına yardımcı oluyor.

TUTUMLUDUKKAN.COM'DAN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ



Tutumlu Dükkan aynı zamanda kuruluşundan itibaren sosyal sorumluluk projelerinde de titizlikle yer alıyor. Uzun zamandır KAÇUV (Kanserli Çocuklar Umut Vakfı) ile iş birliği halinde olan platform, kullanıcılarına sattıkları üründen elde ettikleri geliri Tutumlu Anne üzerinden KAÇUV'a bağışlama imkânı sunuyor.

Türkiye'de bulunan yaklaşık 450.000 üyesi ve sosyal medyadaki 215.000 takipçisiyle Tutumlu Dükkan platformu, tüm bu çalışmalarıyla ikinci el ürün alım satımı konusunda yaşanan genel problemleri minimize etmeye çalışan güçlü bir yapının öncüsü. Ülkemizde giderek daha popüler hale gelen ikinci el alışverişin ve bu sisteme olan ihtiyacın giderek artacağı ön görüsüyle yola çıkan platform önemli bir gelişim potansiyelinin de sinyallerini veriyor.