Futbolda bahis operasyonu! Süper Lig'den bir başkan ve 17 hakeme gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 12 ilde 18 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 12 ilde 18 kişi gözaltına alındı.