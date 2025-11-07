İSTANBUL 20°C / 13°C
  Futbolda bahis operasyonu! Süper Lig'den bir başkan ve 17 hakeme gözaltı kararı
Güncel

Futbolda bahis operasyonu! Süper Lig'den bir başkan ve 17 hakeme gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 12 ilde 18 kişi gözaltına alındı.

7 Kasım 2025 Cuma 07:48
Futbolda bahis operasyonu! Süper Lig'den bir başkan ve 17 hakeme gözaltı kararı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 12 ilde 18 kişi gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

