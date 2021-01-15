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Futbolu Bilen “Var” ile taraftarın sesi stüdyoya gelecek

Türkiye'nin sevilen isimleri, her Pazartesi 22.00'de, Şoray Uzun'un moderatörlüğünde, kendi takımları adına, kendi taraftarları için kıyasıya tartışıyor.

HABERİN
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15 Ocak 2021 Cuma 08:38 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 08:38
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Bildiğiniz tüm futbol programlarını unutun. Futbolu Bilen “Var” 360 ekranlarında ezber bozacak. Bu programda tarafsızlık yok, herkes taraf tutuyor. Dişe diş takımlarını savunuyor, taraftarın sesi oluyor. Taraftarın duymak istediği her şey Futbolu Bilen “Var” da konuşuluyor.

Şoray Uzun’un moderatörlüğündeki programda tüm takımların tribünde yeri var.

Ali Fuad Pekzeren ve Aydın Sarman, armasında dört yıldız olan tek takım GALATASARAY’ ın stüdyodaki sesi olacak.

Kıran kırana tartışmaların eksik olmayacağı “Futbolu Bilen “Var” da, Ceyhun Fersoy ile Caner Güler, FENERBAHÇE - GALATASARAY rekabetini stüdyoya taşıyacak.

Kara kartal BEŞİKTAŞ’ın temsilcisi olacak olan Erdem Baş ile Etem Caner Karaüç, heyecanın eksik olmadığı GALATASARAY – BEŞİKTAŞ derbisini yorumlayacak. (17 Ocak 2021’deki derbi)

Karadeniz fırtınası TRABZONSPOR taraftarının temsilcileri ise Onur Dilber ile Seymen Aydın olacak.

Şoray Uzun’un sunumuyla, tartışmanın, kahkahanın, televizyon tarihinin unutulmaz olaylarının yaşanacağı Futbolu Bilen “Var” 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren her Pazartesi 22.00’de seyircisi ile buluşuyor.

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