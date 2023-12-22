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  • 'G-42' koduyla aranan uyuşturucu baronu MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandı
Güncel

'G-42' koduyla aranan uyuşturucu baronu MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandı

Mersin'de MİT ve emniyetin yaptığı ortak operasyonla, 'G-42' koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu 'Zafer Ramadan' isimli şüpheli yakalandı.

IHA22 Aralık 2023 Cuma 08:53 - Güncelleme:
'G-42' koduyla aranan uyuşturucu baronu MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Mit Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışması neticesinde, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu Zafer Ramadan'ın Mersin'de olduğu bilgisine ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen bilgiler doğrultusunda merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde özel harekat ve dron destekli düzenlenen operasyonda, uyuşturucu baronu Zafer Ramadan yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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