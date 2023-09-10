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  • G20 Liderler Zirvesi'nde 2. gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'da yoğun diplomasi trafiği
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G20 Liderler Zirvesi'nde 2. gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'da yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Hindistan bağımsızlık hareketinin öncü lideri Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti.

AA10 Eylül 2023 Pazar 07:09 - Güncelleme:
G20 Liderler Zirvesi'nde 2. gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'da yoğun diplomasi trafiği

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin ikinci gününde G20 ülkelerinin liderleriyle birlikte Rajghat Anıt Mezarı'na ziyarette bulundu.

Anıtın girişinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılanan Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Gandhi'nin en sevdiği ilahilerin dinletildiği ziyaretin ardından Erdoğan ve diğer liderler, zirvenin gerçekleştiği Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin "Tek Gelecek" başlıklı üçüncü oturumuna katılacak.

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