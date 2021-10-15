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Gabar Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Gabar Dağı'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA15 Ekim 2021 Cuma 18:15 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 18:36
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.

Hakkari'de bir teröristin etkisiz hale getirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Şırnak'taki operasyonla bugün Eren operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 olduğu kaydedildi.

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