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Gabar'ın petrolünü çalıp sattılar! Yakayı ele verince itiraf ettiler

Yeni petrol rezervlerinin bulunduğu Şırnak'taki Gabar Dağı'ndan çaldıkları petrolü Diyarbakır'da satan iki kişi gözaltına alındı. Yakayı ele veren 2 şahıs petrolü sattıklarını itiraf etti.

Yeni Şafak13 Ağustos 2023 Pazar 08:17 - Güncelleme:
Gabar'ın petrolünü çalıp sattılar! Yakayı ele verince itiraf ettiler
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Perşembe günü yaşanan olayda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) taşımacılığını yapan şoför Mehmet A. D. ve ve arkadaşı Burhan B., yeni petrol rezervlerinin bulunduğu Şırnak'taki Gabar Dağı'ndan dorselerine yükledikleri ham petrolü Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Köseli mevkiinde bulunan benzin istasyonuna getirdi. Burada ham petrol dolu dorseyi, su dolu dorseyle değiştiren ikili, rafineriye gitti.

HAM PETROL YERİNE SU

Rafineride dorseyi depoya boşalttıkları esnada ham petrol değil su olduğu tespit edilmesi üzerine, güvenlik güçleri çağırıldı. Gözaltına alınan 2 şahıs ismini bilmediklerini iddia ettikleri şahıslara petrolü sattıklarını itiraf etti.

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