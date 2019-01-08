Gabon nerede? Gabon darbe haberleri son dakika gelişmeleri Gabon son durum

Gabon darbe haberleri Gabon nerede? Gabonda son durum nedir? Afrika ülkelerinden birisi olan Gabon’da yaşanan darbe girişimi dünya gündemine oturdu. Gabon darbe son dakika Gabon nerede? Afrika ülkesi Gabon'da darbe girişimi yaşanıyor. Ordu sabah saatlerinde ulusal radyondan darbe bildirisini okudu. Devlet Başkanı Ali Bongo'nun ise azledildiğini açıkladı. Silahlı Kuvvetler bildirisini Ulusal Radyo'dan okuyan Üsteğmen Ondo Obiang Kelly, birkaç saat içerisinde Ulusal İnşa Konseyi'nin kurulacağını belirterek, Fas'ta tedavi gören Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun 31 Aralık’ta yaptığı konuşmadan duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Okuduğu bildiriden sonra Cumhuriyet Muhafızları'nın eski komutanı General Ntumpa Lebani'yi Millet Meclisi'ne davet eden Üsteğmen Kelly, ticaret odalarının, sivil toplum temsilcilerinin ve din adamlarının da Meclis’teki toplantıya katılmak üzere harekete geçmeleri çağrısında bulundu. Gabon'da günümüzde 40 farklı etnik grup yaşamaktadır. Bu etnik gruplar içerisinde çoğunluğu Bantu etnik grupları oluşturmakta olup, Bantu grupları içerisinde de en büyüğü ve siyasi açıdan en etkili grubu ise Mpongwe-Fang grubudur.

GABON DARBE GİRİŞİMİNDE NELER VAR?

Silahlı Kuvvetler bildirisini Ulusal Radyo'dan okuyan Üsteğmen Ondo Obiang Kelly, birkaç saat içerisinde Ulusal İnşa Konseyi'nin kurulacağını belirterek, Fas'ta tedavi gören Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun 31 Aralık’ta yaptığı konuşmadan duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Okuduğu bildiriden sonra Cumhuriyet Muhafızları'nın eski komutanı General Ntumpa Lebani'yi Millet Meclisi'ne davet eden Üsteğmen Kelly, ticaret odalarının, sivil toplum temsilcilerinin ve din adamlarının da Meclis’teki toplantıya katılmak üzere harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, hastalandığı 24 Ekim'den bu yana ilk defa 1 Ocak günü kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yapmış, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmişti.

GABON NEREDE?

Gabon ya da resmî adıyla Gabon Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını kuzeyde Kamerun, kuzeybatıda Ekvator Ginesi ile güney ve doğuda ise Kongo Cumhuriyeti oluşturmaktadır. Ülkenin batı bölümünde sınırı ise Gine Körfezi'ni de içine alacak şekilde Atlas Okyanusu oluşturmaktadır. Ekvator çizgisi üzerinde yer alan ülkenin başkenti ise Libreville'dir.

GABON’UN TARİHİ

Bölgeyi ilk keşfeden Avrupalı olan Portekizli denizci Lopo Gonçalves 1472 yılında Gabon kıyılarına gelmiştir. Lopo Gonçalves, Portekiz kralı V. Alfons'dan 600 km'lik sahil şeritinde keşif yapabilme yetkisi alan iş adamı Fernão Gomes adına Afrika kıyılarında masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere keşfe çıkmış ve bunun sonucunda da 1472 yılında karaya ayak basmıştır.

Gabon sahilleri ilerleyen yıllarda Portekiz denizcilerin haricinde Hollanda, İngiltere ve Fransa'dan gelen tüccarların da uğradığı bir bölge haline gelmiştir.[12] Avrupalı tüccarlar bu bölgelerde köle, abanoz ve fildişi ticareti yapmışlar, köleleri de sahilde yaşayan ve kendilerinin de iç kesimlerden köle olarak aldığı kişilerden almışlardır. Günümüzde Gabon'un merkezinde kalan, Ogowe Nehrinin kuzey bölgelerinde o dönem için Portekizli tüccarlara diğer Avrupalı tüccarlara nazaran belli ticari öncelikler verilmiş ancak bu işlem bölgede sömürge düzenine dayalı bir baskı oluşturmamıştır. Bu haklardan 1777 ve 1778 yıllarında imzalanan Ildefonso ve Pardo anlaşmaları ile Portekiz sahip olduğu tüm haklardan İspanya lehine çekilmiş olmasına rağmen İspanya 1850 yılına kadar bölgede aktif bir rol oynamamıştır.

Ülkenin ismi Portekizce bir kelime olan gabão (Türkçe: Şapka) kelimesinden gelmektedir. Bu bölgelere ilk defa gelen Portekizli denizciler gördükleri ilk nehir olan Mbe nehrinin şekli itibarıyla bu bölgeye verdikleri bu isim yıllar içerisinde tüm ülke için kullanılmıştır.

Gabon, Afrika kıtasında nüfus yoğunluğunun çok az olduğu ülkelerden biri konumundadır. Ülke nüfusunun neredeyse yarısı ülkenin üç büyük şehrinde yaşamakta olup, diğer yarısı da geri kalan bölgelerde ikamet etmektedir. Ülkenin özellikle iç kesimleri ile kuzey bölgeleri neredeyse insansız bölge konumundadır. Ülke genelinde ortalama yıllık nüfus artışı %1,8-1,9 düzeyi ile Afrika kıtası ortalamasının altında yer almaktadır.

Gabon'da günümüzde 40 farklı etnik grup yaşamaktadır. Bu etnik gruplar içerisinde çoğunluğu Bantu etnik grupları oluşturmakta olup, Bantu grupları içerisinde de en büyüğü ve siyasi açıdan en etkili grubu ise Mpongwe-Fang grubudur. Ülke nüfusunun üçte birini oluşturan grupta üyelerin %31'i Mpongwe, %7'si ise Fang olarak kendisini ifade etmektedir. Bu grubun haricinde ülkede bulunan diğer etnik gruplar ise Mbete (%15,5), Bapunu (%15), Tsabatis (%14), Batazis (%9,5), Bateke (%4 ) ve %1,5 ile ülkenin ve bölgenin en eski toplulukları olarak Pigmelerdir. Bu grupların haricinde ülkede çoğunluğunu Fransızların (~60.000) oluşturduğu ve büyük şehirlerde yaşayan Avrupalılar yaşamaktadır.