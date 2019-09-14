26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaddar bakıcıya ‘araba’ çarptı

Bakıcı şiddetine maruz kalan minik Öykü’nün uğradığı sözlü ve fiziki saldırıları, babasının oyuncak araba içine gizlediği ses kayıt cihazı ortaya çıkardı. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MERSİN’DE yaşayan Alper Fuat Erdemil ve Fatma Erdemil çifti, yaklaşık bir ay önce  kızları Öykü’ye bakması için çocuk bakıcısı Necla Kara ile anlaştı. Her sabah bir yaşındaki Öykü’yü Kara’nın evine bırakıp, iş çıkışı alan anne-baba, kısa süre sonra kızlarının vücudunda morluklar olduğunu gördü. Morlukların sebebini sordukları bakıcı Kara’dan ‘Kızımız yürümeyi yeni öğreniyor” cevabını alan çift, Öykü’nün şiddet gördüğünden şüphelendi.  

Kızını almak için gittiği bir akşam bakıcının evinden bağırma sesleri geldiğini duyan baba Alper  Fuat Erdemil, internet üzerinden satın aldığı ses kayıt cihazını Öykü’nün oyuncak arabasına yerleştirdi. Erdemil, ertesi sabah kızını, oyuncak arabasıyla birlikte bakıcıya teslim etti. 

KAN DONDURAN SÖZLER 

Aynı günün akşamında dinlediği ses kaydında, bakıcı Necla Kara’nın Öykü’ye, “Kes sesini, seni öldürürüm. Sus, sesini kes, yat. Sus artık yeter, sabrım kalmadı” gibi sözler sarf ettiğini ardından da tokat ve ağlama seslerini duydu. Kayıtlarda bakıcı Necla Kara’nın büyük kızı Büşra Çınar’ın da minik Öykü’ye kötü davrandığını gösteren sesler de vardı. Erdemil çifti Necla Kara ve kızı Büşra Çınar’dan şikâyetçi olmak için soluğu önce 50. Yıl Şehit Resul Polat Polis Merkezi, ardından da Mersin Cumhuriyet Savcılığı’nda aldı.  

ŞİKAYETÇİ OLDULAR 

Baba Erdemil, “Kayıtları dinlediğimizde kanımız dondu. Çocuğumuza uygulanan şiddeti fark ettik. Hiç şefkat görmediğini, sürekli bağırıldığını, hakaret ve küfür edildiğini anladık” dedi. Anne Fatma Erdemil ise, “Çocuğum diş çıkarma aşamasında olduğu için çok fazla bir şey yemiyor. ‘Bu yemeği yiyeceksin, yemezsen seni öldürürüm. Allah’ın cezası’ gibi sözler duydum, çok kötü oldum. Psikolojik olarak çok yıprandık. Hala çok kötüyüm. Durup durup ağlıyorum. Bakıcının çocuğuma uyguladığı sözlü ve fiziksel şiddet var. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum” diye konuştu. Çiftin şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı, bakıcı Necla Kara ve kızı Büşra Çınar hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan soruşturma başlattı. 

SU-35´in antrenman uçuşu nefes kesti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çankırı'da peş peşe deprem

Çankırı'da peş peşe deprem

İngiltere'de 1 milyon sterlinlik altın klozet saraydan çalındı

İngiltere'de 1 milyon sterlinlik altın klozet saraydan çalındı

İsrail'e ait İHA düşürüldü

İsrail'e ait İHA düşürüldü

Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

'Netanyahu kazanırsa tehlikeye girer'

'Netanyahu kazanırsa tehlikeye girer'

5 gol, 3 kırmızı kart!

5 gol, 3 kırmızı kart!

Diyarbakır annelerinden HDP hakkında suç duyurusu

Diyarbakır annelerinden HDP hakkında suç duyurusu

Cezaevi firarisi menfezde yakalandı

Cezaevi firarisi menfezde yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Roket yapmayana kız verilmeyecek denmişti: Bakın kızların cevabı ne oldu?

Roket yapmayana kız verilmeyecek denmişti: Bakın kızların cevabı ne oldu?

Çin Seddi hakkında ilginç bilgiler

Çin Seddi hakkında ilginç bilgiler

Geçmişten günümüze üretilmiş en iyi silahlar

Geçmişten günümüze üretilmiş en iyi silahlar

Dünyanın en saçma tasarımları

Dünyanın en saçma tasarımları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA