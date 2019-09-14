Gaddar bakıcıya ‘araba’ çarptı

MERSİN’DE yaşayan Alper Fuat Erdemil ve Fatma Erdemil çifti, yaklaşık bir ay önce kızları Öykü’ye bakması için çocuk bakıcısı Necla Kara ile anlaştı. Her sabah bir yaşındaki Öykü’yü Kara’nın evine bırakıp, iş çıkışı alan anne-baba, kısa süre sonra kızlarının vücudunda morluklar olduğunu gördü. Morlukların sebebini sordukları bakıcı Kara’dan ‘Kızımız yürümeyi yeni öğreniyor” cevabını alan çift, Öykü’nün şiddet gördüğünden şüphelendi.

Kızını almak için gittiği bir akşam bakıcının evinden bağırma sesleri geldiğini duyan baba Alper Fuat Erdemil, internet üzerinden satın aldığı ses kayıt cihazını Öykü’nün oyuncak arabasına yerleştirdi. Erdemil, ertesi sabah kızını, oyuncak arabasıyla birlikte bakıcıya teslim etti.

KAN DONDURAN SÖZLER

Aynı günün akşamında dinlediği ses kaydında, bakıcı Necla Kara’nın Öykü’ye, “Kes sesini, seni öldürürüm. Sus, sesini kes, yat. Sus artık yeter, sabrım kalmadı” gibi sözler sarf ettiğini ardından da tokat ve ağlama seslerini duydu. Kayıtlarda bakıcı Necla Kara’nın büyük kızı Büşra Çınar’ın da minik Öykü’ye kötü davrandığını gösteren sesler de vardı. Erdemil çifti Necla Kara ve kızı Büşra Çınar’dan şikâyetçi olmak için soluğu önce 50. Yıl Şehit Resul Polat Polis Merkezi, ardından da Mersin Cumhuriyet Savcılığı’nda aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Baba Erdemil, “Kayıtları dinlediğimizde kanımız dondu. Çocuğumuza uygulanan şiddeti fark ettik. Hiç şefkat görmediğini, sürekli bağırıldığını, hakaret ve küfür edildiğini anladık” dedi. Anne Fatma Erdemil ise, “Çocuğum diş çıkarma aşamasında olduğu için çok fazla bir şey yemiyor. ‘Bu yemeği yiyeceksin, yemezsen seni öldürürüm. Allah’ın cezası’ gibi sözler duydum, çok kötü oldum. Psikolojik olarak çok yıprandık. Hala çok kötüyüm. Durup durup ağlıyorum. Bakıcının çocuğuma uyguladığı sözlü ve fiziksel şiddet var. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum” diye konuştu. Çiftin şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı, bakıcı Necla Kara ve kızı Büşra Çınar hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan soruşturma başlattı.