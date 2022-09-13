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Gafı sosyal medyada gündem oldu! Kılıçdaroğlu yine karıştırdı

Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki ziyareti sırasında gaflarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı sırada Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da gerçekleştiğini söyleyerek yeni bir gafa daha imza attı.

13 Eylül 2022 Salı 20:22 - Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısı kapsamında bugün Sakarya'daydı.

Şehirde farklı kesimlerin temsilcileriyle temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, toplantı için Atatürk Kapalı Spor Salonu'na geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu burada katılımcılara hitap etti.

SAVAŞIN SAKARYA'DA GEÇTİĞİNİ ZANNETTİ

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi.

"KURTULUŞ SAVAŞININ EN KANLI SAVAŞI SAKARYA'DA YAPILDI"

Tarihi gerçeklerden habersiz olan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya... Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir."

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