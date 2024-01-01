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Güncel

İstanbul'da tarihi gün... ''Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet''

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'dan Filistin mesajı verilecek. Binlerce kişi 'şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' diyecek. Sabah namazının ardından başlayan yürüyüş, Galata Köprüsü'nde son bulacak. Yürüyüş öncesinde vatandaşlar Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Taksim camileri ile Eminönü Yeni Cami'de sabah namazında buluştu.

1 Ocak 2024 Pazartesi 07:22 - Güncelleme:
İstanbul'da tarihi gün... ''Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet''
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Milli İrade Platformu üyeleri, 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' sloganıyla 1 Ocak'ta Galata'da buluşuyor.

Milli İrade Platformu'ndan yapılan açıklamada, ekim ayından beri Gazze'den gelen haberlerin yaralara yeni yaralar eklediği belirtildi.

Katil İsrail'in kadın, çocuk demeden Filistinlileri topyekun ve korkakça yok etmeye çalışması karşısında dünyanın ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak; bebek, çocuk, kadın demeden katliam yapan İsrail'in karşısında bir an olsun susmadık, susmayacağız. Özellikle sürecin uzamasıyla soykırım kanıksanmaya, rakamlar istatistiğe dönmeye başlamıştır. Buna karşı sessizleşen dünyaya güçlü bir uyarı yapmak istemekteyiz. Yılın ilk mesajını tüm dünyaya Türkiye'den ulaştırmak ve Gazze'deki katliama 'dur' demek için 'yüzyılın yürüyüşünü ve buluşmasını' tertip etmekteyiz. 1 Ocak 2024 saat 08.30 'da Milli İrade Platformu'nun 308 üye kuruluşu, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz.'

Tüm vatandaşlar, 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yapılacak etkinliğe davet edildi.

Bilal Erdoğan'dan İstanbul'daki tarihi yürüyüş için anlamlı çağrı

VATANDAŞLAR SABAH NAMAZINDA BULUŞTU

Milli İrade Platformu'nun organize ettiği yürüyüş öncesinde vatandaşlar Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Taksim camileri ile Eminönü Yeni Cami'de sabah namazında buluştu.

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