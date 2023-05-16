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Galatasaray'da 4 isim kart sınırında

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da 4 isim kart sınırında bulunuyor. Mauro İcardi, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rashica ve Sergio Oliviera bu karşılaşmada kart görmeleri halinde haftaya oynanacak olan Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

16 Mayıs 2023 Salı 11:09 - Güncelleme:
Galatasaray'da 4 isim kart sınırında
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Süper Lig'de İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da 4 isim ceza sınırında yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Galatasaray bugün İstanbulspor'u yenerse, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la puan farkını 8'e çıkaracak. Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında olası bir puan kaybı da, Sarı-kırmızılıları şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracak.

SİVASSPOR MAÇI ÖNCESİ 4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da İstanbulspor maçı öncesi Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 35. haftada oynanacak Sivasspor karşılaşmasında yer alamayacak.

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