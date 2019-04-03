Galatasaray'ın başarılı stoperi Luyindama'ya ceza yolda

Galatasaray'ın kupada Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Luyindama tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Dün Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Luyindama, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce yapılan sevk açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Kulübü futbolcusu Christian Nekadio Luyindama'nın 02.04.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."