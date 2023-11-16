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Gallant: Bir sonraki aşamaya geçildi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 'İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda bir sonraki aşamasına geçildiğini” belirtti.

IHA16 Kasım 2023 Perşembe 21:22 - Güncelleme:
Gallant: Bir sonraki aşamaya geçildi
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 41'inci gününde devam ediyor. Havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ni kuşatan İsrail ordusu ayrım gözetmeden sivillerin olduğu her yeri vuruyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara operasyonlarına yönelik açıklamalarda bulundu. "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin batı kısmını ele geçirmeyi tamamladı" diyen Gallant, "Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunun bir sonraki aşamasına geçildi" dedi.

Şifa Hastanesi'ndeki operasyonun devam ettiğini belirten Gallant, "Hastanedeki operasyon hassas ve kararlı bir şekilde yürütülüyor" ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun hastanede "önemli bulgular" elde ettiğini söyleyen Galant, bulgular hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

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