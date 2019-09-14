27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gamze'yi şaka yaparken öldürmüş!

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Gamze Kurt'un (18) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hüseyin Y.'nin (30) ifadesinde, şaka yapmak için Kurt´a doğrulttuğu silahın kazara ateş aldığını söylediği belirtildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Fatih Mahallesi 4905 Sokak'taki Gamze Kurt'un yaşadığı müstakil evden dün saat 08.00 sıralarında silah sesi gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Gamze Kurt'u mutfakta kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
 
Gamze Kurt'un cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
 
ŞAKALAŞIYORMUŞ
 
Soruşturma başlatan polis ekipleri, Gamze Kurt'un evde gece kuzeni Gülsüm C. (17), arkadaşları Hüseyin Y. ve Şerif Can C. (28) ile birlikte olduğunu tespit etti. Aynı gün Gülsüm C. ve Şerif Can C. polis merkezine giderek teslim oldu. Hüseyin Y. ise otobüs terminalinde yakalanarak gözaltına alındı.
 
Olay günü Şerif Can C.'nin evde bulunan pompalı tüfekle, Hüseyin Y.'nin ise av tüfeğiyle oynadığı, iki şüphelinin de silahlarını Kurt'a doğrulttuğu belirlendi. Bu sırada Hüseyin Y.'nin elindeki av tüfeğinin ateş aldığı ve Gamze Kurt'un başından yaralandığı bildirildi. Hüseyin Y.'nin ifadesinde, şaka yapmak için elindeki silahı Kurt'a doğrulttuğunu, ancak tüfeğin kazayla ateş aldığını söylediği bildirildi.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gülsüm C. ile Hüseyin Y. ve Şerif Can C., bu sabah adliyeye sevk edildi.

Orman yangını çıkarmaya çalışan teröristler, kıskıvrak yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Van'da terör örgütüne ağır darbe: Etkisiz hale getirildiler

Van'da terör örgütüne ağır darbe: Etkisiz hale getirildiler

"Soğuk algınlığından korunmak için Propolis"

'Soğuk algınlığından korunmak için Propolis'

Radamel Falcao dünya basınında

Radamel Falcao dünya basınında

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Şaşkına çevirdi: Hepsi safra kesesinden çıkarıldı

Şaşkına çevirdi: Hepsi safra kesesinden çıkarıldı

Neden HDP binası önündeler? Acılı baba açıkladı

Neden HDP binası önündeler? Acılı baba açıkladı

Rusya ve Sırbistan ortaklaşa düzenledi! Dikkat çeken detay

Rusya ve Sırbistan ortaklaşa düzenledi! Dikkat çeken detay

Babasıyla aynı kaderi paylaştı: Ölüm yıl dönümünde şehit düştü

Babasıyla aynı kaderi paylaştı: Ölüm yıl dönümünde şehit düştü
 

POPÜLER HABERLER

Rusya ve Sırbistan’dan S-400’lü tatbikat

Rusya ve Sırbistan’dan S-400’lü tatbikat

Doğa bu kasabayı ele geçirdi! İşte o kareler...

Doğa bu kasabayı ele geçirdi! İşte o kareler...

Sanatçılar 'Diyarbakır Anneleri'ne sahip çıktı

Sanatçılar 'Diyarbakır Anneleri'ne sahip çıktı

Buz mağarası, buhar bacası... Görenleri büyülüyor

Buz mağarası, buhar bacası... Görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA