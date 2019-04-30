Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'ya ait hedefler imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.
- AA
Mill Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi.
Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik harekatlar sonucu bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler kullanılamaz hale getirildi.
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