Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'ya ait hedefler imha edildi

Mill Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi.

Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik harekatlar sonucu bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler kullanılamaz hale getirildi.