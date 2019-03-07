KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre: Garantörlükte Türkiye bizim için tapudur

Töre, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşen İngiltere Başbakanı Theresa May’in "taraflar arzu etmezse garantörlükten çekilmeye hazır oldukları" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Kıbrıs'ta olası bir çözümde garantilere gerek olmayacağını söyleyen Theresa May'in Kıbrıslı Türklerin uğradığı soykırımı anlamadığını bir şekilde itiraf ettiğini vurgulayan Töre, Kıbrıs'ta İngiliz halkı olmadığını, bu nedenle İngiltere'nin garantörlükten vazgeçebileceğini ve askeri üslerini de boşaltabileceğini ifade etti.

Hem Yunanistan'ın hem de İngiltere'nin bu yaklaşımlarının Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi bağlamayacağını belirten Töre, şunları kaydetti:

"Garantörlükte Türkiye bizim için tapudur. Biz zaten İngiltere'ye ve Yunanistan'a garantörlük konusunda güvenmiyoruz. Güvensizliğimiz, yaşadığımız tarihsel acılardan kaynaklanmaktadır. İngiliz sömürge döneminde de taraf tutucu olan İngiltere, Rum saldırganlığını hiçbir dönemde önleyememiştir. Ada'da Dikelya ve Ağrotur üsleri silah yığını haline getirmiştir. İngilizlerin askeri üslerinin de Ada'dan kaldırılması gerektiği halde, Doğu Akdeniz, emperyalist ülkelerin askeri yığınına dönüşmüştür. Fransızların, Amerikalıların Kıbrıs'ta hava ve deniz üstü faaliyetleri de asla kabul edilemez."