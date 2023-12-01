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Gardıroptan düşen silahın ateş alması sonucu polis memuru hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir polis memuru, yere düşürdüğü silahından çıkan merminin kendisine isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

AA1 Aralık 2023 Cuma 00:03 - Güncelleme:
Gardıroptan düşen silahın ateş alması sonucu polis memuru hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, Altıağaç Mahallesi'nde yaşayan polis memuru Hamit Bıçak, evindeki gardıropta bulunan silahını almak isterken yere düşürdü. Düşen silahın ateş alması sonucu mermi, Bıçak'ın karnına isabet etti.

O sırada evde bulunan eşinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen Hamit Bıçak kurtarılamadı.

Bıçak'ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Bıçak'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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