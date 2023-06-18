'Garson' çözüldü! MİT darbeyi vurdu: Hepsi ele geçirildi

2017 yılında Fetullahçı Terör örgütünün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasında üst düzey örgüt yöneticilerinin sekreteryasında görev aldığını belirten bir kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek "Garson" adıyla Tanık Koruma Kanunu prosedürü uygulanarak "gizli tanık" yapıldı.

Örgüt üyesi, o dönem savcılığa bir cep telefonu ile iki ayrı SD kartta teslim etti. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı çalışan tüm personelin çeşitli kodlar verilerek haklarındaki bilgilerin tespit ve kayıt altına alındığı "Güncel Lise Kitabı" başlıklı dosyada Garson tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edildi.

"2015 Mart alan" başlığı içerisindeki dosyada örgüt içinde yer almayanların "AD", daha önce sohbetlere katılmış ancak irtibatını kesenlerin "C", örgüt üyesi olmayan ancak muhafazakar olduğu değerlendirilerek örgüte dahil etme potansiyeli görülen kişilerin de "Dil" ibaresiyle fişlendiği ortaya çıkmıştı.

O dönem yapılan çalışmalarda SD kartların yüzde 30'luk bölümü açıldıktan sonra deşifre edilen 4 bin 700 FETÖ üyesine Türkiye genelinde operasyonlar yapıldı.

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI SD KARTLARI 7 YILDA ÇÖZDÜ

Garson kod adlı gizli tanığın verdiği özel programlarla şifrelenen SD kartların yüzde yüzde 70'lik kısmı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 7 yıl süren çalışmalarıyla açıldı. Çözülen SD kartlardan örgütün 55 bin farklı dosya halindeki tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık dev arşivi çıktı.

320 BİN PERSONEL HAKKINDA VERİ DEPOLANMIŞ

Emniyet Teşkilatında 16 yıl içerisinde görev yapan 320 bin rütbeli ve polis memurlarına ait bilgiler yer aldığı SD kartlarda tüm personele verilen kodlar, onlarla ilgilenen mahrem abilerin isimleri, katalog evlilikleri ve özel notlar adı altında kişiyle ilgili veriler bulundu.

DEV ARŞİV ŞİFRELİ ODA DA ÇÖZÜLDÜ

SD karttan çıkan çok önemli veriler, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na gönderildi.

Başkanlık bünyesindeki Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü içerisinde kurulan özel birim, sadece belirlenen personelin giriş yapabildiği şifreli özel çalışma ofisinde 55 bin farklı dosyayı satır satır inceledi.

Yapılan çalışmalarda halen kamu kurumlarında aktif olarak görev yapan mahrem imamlar tespit edildi. Bunların yanı sıra Emniyet teşkilatında da aktif olarak çalışan üst düzey kripto isimler açığa çıktı.

GÜLEN'E İÇ İSTİHBARAT SAĞLAMIŞLAR

SD kartta, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e 16 yıl boyunca Türkiye'deki bütün yaşanan gelişmelerle ilgili notlar hazırlanıp Emniyet Teşkilatının başındaki mahrem imam tarafından götürüldüğüne dair raporlar bulundu.

Tüm kumpas operasyonları olmak üzere yapılan çalışmalarla ilgili raporları alan elebaşı Gülen'in, örgüt üyelerine ve yöneticilerine gönderdiği talimatlarında ele geçirilen bilgiler arasında yer aldı.

ÖRGÜTÜN DESTEKLEDİĞİ GAZETECİLER, BÜROKRATLAR

Çözümlemesi yapılan verilen arasında örgüt elebaşının örgüt üyelerine bazı gazetecilere yakın olmaları konularında yaptığı telkinlerde bulunurken, elebaşı Gülen'in bazı gazetecilerin bilgi konusunda desteklenmesi gerektiğini belirten talimatları ile irtibat kurulması gereken siyasi ve bürokrasideki isimleri de Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasına bildirdiği ortaya çıktı.

DEV OPERASYONLAR BAŞLAYACAK

KOM Başkanlığı'nda incelenip dosya haline getirilen verilerin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla paylaşılarak soruşturmayı dönüştürüleceği öğrenildi. Elde edilen veriler sayesinde güvenlik güçlerinin ilk hedefinin halen kamuda aktif olarak görev yapan örgütün mahrem imamları olduğu öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 7 yıl sonra çözümlediği SD kartların içerisinde yer alan veriler, kripto FETÖ yöneticilerinin deşifre olmasını sağlarken, örgütün elebaşı Fetullah Gülen talimatlarıyla nasıl yönetildiğini de bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.