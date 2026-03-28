İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tehditle susturdular! ''Sahte Sevgili'' Çetesi çökertildi
Güncel

Tehditle susturdular! ''Sahte Sevgili'' Çetesi çökertildi

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri 'sözde sevgili' olarak gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin mağdurları, 'Bütün binayı ayağa kaldırırız ailene anlatırız, videoları internette yayarız' diye tehdit ettikleri belirlendi.

IHA28 Mart 2026 Cumartesi 08:33
Tehditle susturdular! ''Sahte Sevgili'' Çetesi çökertildi
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkeklerle 'sözde sevgili' olarak götürdükleri evlerinde gasp eden bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda şebekenin üyelerinin internetten sosyal medyadan erkeklerle tanışmalarının ardından onlarla sözde sevgili olarak evlerine götürdükleri belirlendi. Gittikleri evlerde çete üyleri mağdurları hedef alarak silahla tehdit edip, döverek paralarını aldılar hesaplarından para göndermesini sağladılar.

MAĞDURLARI KORKUTTULAR, SUSTURDULAR

Yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde toplam 20 olay tespit edildi. 'Bütün binayı ayağa kaldırırız ailene anlatırız, videoları internette yayarız' diye mağdurları korkuttular susturdular.

Mağdurlar özel durumlarının bilinmemesi için polise başvurmadılar ancak polis takibe alarak çeteyi deşifre etti.

23 şüpheli yakalandı. 8'i Kadın 3 erkek 15 şüpheli tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.