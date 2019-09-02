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Doğu Akdeniz'de lezzet turu: Gastronomi Treni

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) gastronomi ihtisas komisyonlarına bağlı seyahat acentelerini taşıyan Gastronomi Treni, ilk seyahatini Adana'nın Pozantı ilçesine gerçekleştirdi.

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TÜRSAB tarafından "Doğu Akdeniz Lezzet Turu" olarak organize edilen ve TCDD 6. Bölge Müdürlüğünce tahsis edilen trenle hazırlanan Gastronomi Treni, içinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfü Altunsu, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile komisyon üyeleri ve davetliler olduğu halde Adana'dan hareket edip, Pozantı Belemedik Tren İstasyonu'nda durdu.

Vali Demirtaş, Belemedik Tabiat Parkı'nda bir restoranda düzenlenen toplantıda, bu projenin gayet faydalı olacağına inandığını söyledi.

Bu yıl üçüncüsünü düzenleyecekleri “Adana Lezzet Festivali”ne yoğun ilginin, doğru yolda olduklarını gösterdiğini vurgulayan Demirtaş, kent ve bölge gastronomisinin gelişmesinin yanı sıra tarihsel ve kültürel zenginliklerin tanıtımına da önemli katkı sağlayacağına inandığı bu tür projelerin daima destekçisi olacaklarını ifade etti.

Demirtaş, turizm ve seyahat acentelerinin temsilcileri ile tüm lezzet tutkunlarını 4-6 Ekim'de Merkez Park’ta düzenlenecek festivale davet etti.

Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu da yörenin turizmdeki marka değerini arttırmak ve şehirlerin gastronomi alanındaki değerlerini ülkeye ve dünyaya sunmak için “Doğu Akdeniz lezzet bölgesi” destinasyonu oluşturma kapsamında tanıtım turu düzenlediklerini belirtti.

Bu turun ilk durağının Belemedik Tabiat Parkı olduğunu dile getiren Zaimoğlu, "Bu bölgenin doğası, tarihi dokusu ve yetiştirilen organik ürünlerini dünyaya duyurmak için gastronomi trenimizin ilkini Pozantı ilçesinin Belemedik Vadisi'ne gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ise Belemedik yöresinin turizm alanında büyük öneme sahip olduğunu, doğa sporu alanındaki kulüpler ile doğa fotoğrafçılarının her mevsim bölgeyi konaklama merkezi olarak gördüklerini anlattı.

Gastronomi Treni, Mersin, Hatay ve Gaziantep'i ziyaret edecek.

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