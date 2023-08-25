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Gaybubet evlerine operasyon! 7 FETÖ'cü gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik Gaybubet evleri operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

IHA25 Ağustos 2023 Cuma 10:44 - Güncelleme:
Gaybubet evlerine operasyon! 7 FETÖ'cü gözaltına alındı
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Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada FETÖ'ye ait Gaybubet evlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası kararları bulunan 7 şüpheli hakkında operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yapılan aramalarda hakkında Konya Sulh Ceza Hâkimliği'nce yakalama kararı bulunan 1 şüpheli şahıs ise Gaybubet evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemlerinin devam ettiği, Başsavcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

  • Gaybubet evleri
  • FETÖ
  • gözaltı

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